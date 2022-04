"Infelizmente a arbitragem prejudicou", diz Titi após 4ª derrota seguida do Fortaleza

Zagueiro comentou que erros da arbitragem teriam sido decisivos na derrota do Leão para o Internacional, em Porto Alegre, pela 2ª rodada do Brasileirão

O Fortaleza foi derrotado mais uma vez neste mês de abril. Desta vez, o Leão foi superado por 2 a 1 pelo Internacional em partida válida pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na noite deste domingo, 17. Para o zagueiro Titi, os motivos deste novo revés tricolor teriam sido os erros da arbitragem.

“Vou ser repetitivo, infelizmente a arbitragem prejudicou. Tentamos jogar limpo, mas do outro lado tem muito desrespeito. Nesse segundo gol do Inter teve uma falta clara, ele leva o apito na boca e não dá a falta”, desabafou o capitão após o apito final da partida comandada pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza.

Pelo lado tricolor, há reclamação de que teria existido uma falta do ataque colorado no gol do atacante Alemão, aos 44 minutos do segundo tempo e que deu a vitória aos gaúchos. A partida ainda perdurou até os 51 minutos, mas o tempo foi insuficiente para que o Tricolor do Pici pudesse esboçar qualquer reação.

Com o fim do jogo, o time comandado pelo técnico Vojvoda conheceu sua segunda derrota no Brasileirão. É o quarto resultado desfavorável consecutivo, quando somadas as atuações pela Copa Libertadores da América e pelo Campeonato Brasileiro.

Somente em abril, o Leão já entrou em campo cinco vezes, tendo conseguido somente uma vitória, por 1 a 0, ainda no começo do mês, na final da Copa do Nordeste, contra o Sport Club do Recife.

Depois disso, foram derrotas para: Colo-Colo, do Chile, pela Libertadores por 2 a 1; Cuiabá, 1 a 0 pelo Brasileirão; River Plate, da Argentina, pela Libertadores por 2 a 0; e agora para o Internacional, por 2 a 1.

O Leão volta a campo na quarta-feira, 20, pela Copa do Brasil, para enfrentar o Vitória. A partida ocorrerá no Castelão, a partir das 19 horas.



