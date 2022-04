Fortaleza anuncia promoção para mulheres em jogo contra o Vitória pela Copa do Brasil

O Fortaleza anunciou nesta segunda-feira, 18, o início da venda de ingressos para a partida diante do Vitória. As mulheres podem adquirir os bilhetes por R$ 15 em todos os setores, exceto camarote. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 20, às 19 horas, na Arena Castelão, pela Copa do Brasil.

A entrada no setor superior central está custando R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia, enquanto as superior sul e norte sai por R$ 30 e R$ 15. Setores Bossa Nova e Premium custam R$ 80 e R$ 180 a inteira, respectivamente. Torcidas visitantes podem adquirir entradas por R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia.

Os bilhetes estão sendo comercializados na Bilheteria Virtual e nas lojas físicas do clube. O check-in foi liberado para todos os planos de sócios-torcedores no domingo, 17.

Para o acesso ao estádio a maiores de 18 anos é necessário apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 com três doses. Entre 12 e 17 anos, a comprovação é válida com duas doses com o mínimo de 15 dias de antecedência à data do confronto. Menores de 12 anos não precisam apresentar o documento.

Para o sócio-torcedor, será necessário fazer o cadastro do Cartão de Vacinação ou ter confirmação do Vacine Já. Com o comprovante, os adeptos ao programa de filiação podem acessar o site sociofortaleza.com.br para cadastrar o cartão.

Para a compra do ingresso, também é necessário o cadastro do cartão de imunização contra a Covid-19. No dia do jogo, os bilhetes estarão também disponíveis, a partir das 8 horas, na Arena Castelão.

