Vojvoda lamenta ineficiência diante do Inter, mas reforça: "Eu confio nesse grupo"

Após a derrota sofrida pelo Fortaleza diante do Internacional na noite deste domingo, 17, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o treinador Vojvoda analisou o resultado da partida contra o Colorado e comentou sobre a sequência de resultados negativos que a equipe teve nos últimos quatro jogos.

“Tivemos o controle do jogo em nossas mão, mas não soubemos aproveitar os momentos. Fizemos o primeiro gol, conseguimos a vantagem no fim do primeiro tempo, mas não tivemos a concentração necessária para fechar o primeiro tempo. No segundo, perdemos um pênalti, algo normal que pode acontecer no futebol. O futebol se decide com gols e o adversário conseguiu dois”, analisou.

Com quatro derrotas consecutivas, fato até então inédito para Vojvoda no comando do Fortaleza, o momento do Tricolor do Pici na temporada é de instabilidade. Apesar do cenário negativo, o comandante enfatizou que confia no elenco, mas deu razão aos torcedores que estão criticando o desempenho da equipe dentro de campo.

“Não começamos o Brasileiro como queríamos, mas temos que levantar a cabeça e pensar no próximo jogo. Esse grupo é forte, e eu confio nesse grupo, porque eu sou o treinador e estou todos os dias com eles, e quem mais tem que confiar sou eu. O torcedor tem o direito de criticar, tem o direito da dúvida, mas eu e os jogadores temos a obrigação de continuar por um caminho de humildade para sair dessa situação”, disse.

