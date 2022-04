Yago Pikachu reconhece má atuação do Fortaleza na Libertadores: "A gente não foi competente"

O atleta concedeu entrevista coletiva após o jogo contra o Colo-Colo ao lado do técnico Juan Pablo Vojvoda

Autor da assistência para o gol de Renato Kayzer na derrota do Fortaleza para o Colo-Colo na Libertadores, o ala-direito Yago Pikachu concedeu entrevista coletiva ao lado do técnico Juan Pablo Vojvoda após a partida. Perguntado sobre a arbitragem, o jogador preferiu não apontar erros do árbitro e afirmou que a equipe precisa se adaptar à competição.

“Falar de arbitragem é complicado. Claro que Libertadores é totalmente diferente de Campeonato Brasileiro, totalmente diferente de Estadual, de Copa do Nordeste. O árbitro deixa o jogo correr mais. Certas faltas que a gente recebe em outras competições, geralmente na Libertadores dificilmente o juiz marca, e a gente tem que se adaptar a isso também. Se adaptar à competição, se adaptar ao adversário”, afirmou o ala.

O atleta também ressaltou o crescimento da equipe no segundo tempo e evitou falar sobre injustiça no placar final que decretou a derrota do Tricolor na estreia da Libertadores.

"Acredito que no segundo tempo nosso time voltou a ser o time que pressiona, que marca, que cria oportunidades de gol, mas infelizmente não fomos capazes de conseguir o empate. No futebol acho que não existe justiça, existe competência, e a gente não foi competente principalmente no segundo tempo para buscar o empate”, concluiu Pikachu.

Pela Libertadores, o Fortaleza voltará a campo na próxima semana, 13 de abril, quando visitará o River Plate no estádio Monumental de Nuñez, na Argentina.

