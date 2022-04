Vojvoda fala sobre mudança de mentalidade na Libertadores: "Temos que nos adaptar"

O treinador também projetou a próxima partida do Tricolor do Pici no torneio continental, que será contra o River Plate, próxima quarta-feira, 13, no estádio Monumental de Nuñez, na Argentina

O Fortaleza fez a sua histórica estreia na Copa Libertadores diante de mais de 50 mil torcedores na Arena Castelão, mas foi derrotado pelo Colo-Colo por 2 a 1, em confronto marcado por desempenhos distintos do Tricolor entre o primeiro e segundo tempo. Momentos após o fim da partida, o treinador Vojvoda concedeu entrevista coletiva e falou sobre a necessidade de mudança de mentalidade do elenco para a disputa da Libertadores, projetou o próximo compromisso da equipe no torneio, diante do River Plate-ARG, e demonstrou confiança no plantel.

"Por ser uma estreia de Copa Libertadores, e também os jogadores, que são pessoas, estão com uma sequência muito elevada emocionalmente, de uma final de Copa do Nordeste, e é preciso trocar a mentalidade rapidamente, o futebol brasileiro exige isso. Temos que nos adaptar rápido a Libertadores", enfatizou.

Na próxima quarta-feira, 13, o Leão volta a campo pela Libertadores, desta vez fora de casa, contra o tradicional River Plate, da Argentina, no estádio Monumental de Nuñez. Sobre o difícil confronto, Vojvoda enfatizou que confia no elenco e, como em todas as partidas, o time entrará para vencer, mas tomando as devidas precauções.

"Eu falei para os jogadores que confio no time, em cada um dos jogadores. É o momento de confiar no clube, no trabalho, em tudo que estamos fazendo. Necessitamos do apoio de todos. Vamos competir. Para nós é uma partida importante, e como toda partida iremos disputar e competir para ganhar. Tomaremos precauções, como contra qualquer rival. Volto a repetir, temos um bom time para lutar pelos objetivos propostos", disse.



