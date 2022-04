Renato Kayzer lamenta derrota do Fortaleza na estreia da Libertadores

O atacante entrou no segundo tempo e foi o autor do gol do Fortaleza na partida contra o Colo-Colo

Autor do gol do Fortaleza na derrota para o Colo-Colo por 2 a 1 na Libertadores, o atacante Renato Kayzer concedeu entrevista após o jogo e lamentou o resultado ruim da equipe na estreia da competição internacional.

“Campeonato difícil. A gente comentou ali no vestiário que campeonato assim não pode errar, principalmente dentro de casa. A gente errou duas vezes e eles foram lá e fizeram. É um campeonato que não aceita erros. Bora levantar a cabeça, final de semana tem um jogo importante para nós e seguir em frente”, disse Renato Kayzer.

Titular do Fortaleza nos últimos cinco jogos, o atacante iniciou a partida contra o Colo-Colo no banco de reservas e entrou no segundo tempo na vaga de Silvio Romero, marcando o gol que recolocou a equipe com chances de um melhor resultado na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Com o resultado, o Fortaleza figura na terceira posição do grupo F da Libertadores. O time volta a campo no próximo domingo, 10, quando estreia pelo Campeonato Brasileiro diante do Cuiabá, na Arena Castelão, e depois viaja para a Argentina, onde enfrentará o River Plate na próxima semana.

