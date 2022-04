Fortaleza: invencibilidade de 16 jogos na temporada é encerrada diante do Colo-Colo

Antes de sofrer o revés para o clube chileno na Copa Libertadores, o Tricolor do Pici era o único clube entre todos da Série A do Brasileirão que não havia perdido em 2022

O Fortaleza teve a sua sequência de invencibilidade na temporada encerrada na noite desta quinta-feira, 7, após ser derrotado por 2 a 1 para o Colo-Colo, no jogo de estreia da equipe cearense na Copa Libertadores. Antes do duelo contra o clube chileno, o Tricolor do Pici acumulou 16 jogos sem reveses, com 11 vitórias e cinco empates neste recorte de partidas.

O resultado adverso diante do Colo-Colo também encerrou a sequência de nove vitórias consecutivas do Leão atuando na Arena Castelão. A última derrota do escrete vermelho-azul-e-branco no Gigante da Boa Vista havia acontecido no dia 17 de novembro de 2021, no Clássico-Rei válido pelo Brasileirão. De lá para cá, foram 14 vitórias, um empate, e agora uma derrota.

Em 2022, o Fortaleza foi campeão de forma invicta da Copa do Nordeste, totalizando sete vitórias e cinco empates, e pode repetir a façanha no Campeonato Cearense, já que chegou a decisão contra o Caucaia também sem sofrer nenhum revés ao longo do certame.