Fortaleza tem público de mais de 50 mil pessoas no Castelão em estreia na Libertadores

No total, 50.429 pessoas estiveram no Castelão para assistirem a estreia do Fortaleza na Libertadores

A torcida do Fortaleza compareceu em peso mais uma vez na Arena Castelão na noite desta quinta-feira, 7, para assistir a estreia do Tricolor na Libertadores contra o Colo-Colo. No total, 50.429 pessoas marcaram presença no Gigante da Boa Vista.

O jogo marcou o segundo maior público do Castelão na temporada 2022, atrás apenas de Fortaleza x Sport na final da Copa do Nordeste, quando mais de 60 mil torcedores compareceram ao estádio.

A renda bruta da partida foi R$ 1.290.674,00, a segunda maior do Tricolor da temporada, perdendo também para a decisão do Nordestão, quando o clube arrecadou mais de 1,3 milhão.

O Fortaleza volta ao Castelão no próximo domingo, 10, onde o clube recebe o Cuiabá pela primeira rodada do Brasileirão 2022.

