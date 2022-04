Fortaleza busca encerrar sequência de cinco jogos sem vencer o Cuiabá

Fortaleza e Cuiabá estreiam pelo Brasileirão 2022 no próximo domingo, 10, na Arena Castelão, e o Tricolor do Pici deseja encerrar uma série de cinco partidas sem vencer o Dourado. A má sequência contabiliza os jogos da Série A e C do Campeonato Brasileiro.

Nos últimos cinco jogos entre Fortaleza e Cuiabá, o Leão perdeu duas vezes e empatou as outras três. As equipes se enfrentaram pela primeira divisão no ano passado, com um empate sem gols no primeiro turno, na Arena Castelão, e uma derrota do Leão por 1 a 0 jogando fora de casa.

A última vez em que o Fortaleza derrotou o Cuiabá foi em junho de 2016, na Arena Castelão, quando superou os auriverdes por 2 a 0 em duelo válido pela Série C do Brasileirão. Os dois gols foram marcados por Daniel Sobralense no primeiro tempo. Na ocasião, a equipe era treinada por Marquinhos Santos.

Jogando como mandante, porém, o Tricolor nunca perdeu para o Cuiabá e pretende manter o bom retrospecto contra o rival. Ao todo, são sete jogos e cinco vitórias para o Leão.

No histórico geral do confronto, o Fortaleza também leva vantagem. Em 14 jogos contra o Dourado, são seis vitórias para o Tricolor e apenas duas derrotas.

