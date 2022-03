FCF divulga tabela detalhada da finais do Campeonato Cearense; veja datas e horários

Em busca do tetracampeonato estadual, Fortaleza encara o Caucaia na Arena Castelão nos dias 10 e 23 de abril e terá dois jogos da Série A do Campeonato Brasileiro adiados

A diretoria de competições da Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou na tarde desta terça-feira, 29, a tabela detalhada das finais do Campeonato Cearense 2022. Finalistas da competição, Fortaleza e Caucaia fazem o primeiro jogo da decisão no domingo, dia 10 de abril, às 18h30min. O segundo duelo da final será no sábado, dia 23 do mesmo mês, às 17h30min. As duas partidas da decisão serão disputadas na Arena Castelão.

Com a realização das finais nestas datas, o Tricolor do Pici terá dois jogos da Série A do Campeonato Brasileiro adiados, sendo um deles, o Clássico-Rei contra o Ceará, válido pela terceira rodada da competição. O outro confronto seria a estreia do time leonino no certame nacional, contra o Cuiabá-MT, pela primeira rodada.

Sobre o assunto Fortaleza inicia preparação para final da Copa do Nordeste; saiba quem está fora e quem retorna

Ferroviário acerta o empréstimo do atacante Gabriel Silva ao Fortaleza

Fortaleza ultrapassa marca de 35 mil sócios-torcedores e alcança meta do clube para 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com as mudanças, o Leão inicia sua caminhada no Brasileirão jogando contra o Internacional-RS, fora de casa. As novas datas para as partidas contra o Dourado e o Alvinegro de Porangabuçu ainda não foram definidas pela CBF.

Tags