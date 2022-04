Fortaleza retorna de Recife e se reapresenta visando final do Nordestão

Após o empate por 1 a 1 no primeiro jogo, o Tricolor do Pici e o Leão da Ilha voltam a se enfrentar neste domingo, 3, às 18h15min, na Arena Castelão, valendo o título da Copa do Nordeste de 2022

O elenco do Fortaleza se reapresentou no Centro de Excelência Alcides Santos na tarde desta sexta-feira, 1, para iniciar os preparativos visando o decisivo confronto de volta diante do Sport-PE, pela final da Copa do Nordeste, que acontece no domingo, 3, às 18h15min, na Arena Castelão. No primeiro encontro das equipes, a partida terminou empatada em 1 a 1 e caso haja um novo resultado igual no tempo regulamentar, o título regional será decidido nos pênaltis.

Neste sábado, 2, o elenco tricolor segue focado na final e fará um treino de apronto na sede do clube às 17 horas. Para o confronto, o treinador Juan Pablo Vojvoda conta com o retorno do zagueiro Tinga, que cumpriu suspensão por três cartões amarelos no primeiro duelo, mas segue com Lucas Crispim e Benevenuto como dúvidas.

Em busca do bicampeonato do Nordestão, a estimativa é de lotação no Gigante da Boa Vista. De acordo com a última parcial divulgada pelo clube cearense, mais de 55 mil torcedores do Fortaleza reservaram um assento na arquibancada da arena, número que, caso seja confirmado no dia da partida, será o recorde absoluto do futebol cearense desde a autorização do retorno do público aos estádios no estado, que ocorreu em outubro de 2021.