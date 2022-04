Fortaleza alcança marca histórica de 40 mil sócios-torcedores

O crescimento do programa de associados acompanha o ótimo momento que o clube vive dentro de campo: finalista do Nordestão e Campeonato Cearense, além da estreia na Copa Libertadores que está por vir

O Fortaleza alcançou nesta sexta-feira, 1, a marca histórica de 40 mil sócios-torcedores, o maior número desde a criação do programa de associados do clube tricolor. A ascensão dos torcedores fidelizados condiz com o ótimo momento que o Leão vive na temporada: finalista do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste, além de ser uma das oito equipes brasileiras que irão representar o país no principal torneio do continente, a Copa Libertadores.

Repleto de decisões pela frente, o sócio-torcedor tornou-se ainda mais rentável aos adeptos do Tricolor do Pici, tendo em vista a quantidade de jogos e competições que o escrete vermelho-azul-e-branco terá neste ano. Nos próximos nove dias, por exemplo, a equipe comandada pelo treinador Vojvoda terá o jogo de volta da final do Nordestão diante do Sport, a estreia na Copa Libertadores contra o Colo-Colo e o primeiro duelo da decisão do Campeonato Cearense perante o Caucaia, todos na Arena Castelão.

Sobre o assunto Vojvoda explica ausência de Moisés e fala sobre revezamento de jogadores no Fortaleza

Fortaleza tem oito vitórias consecutivas na Arena Castelão

Fortaleza cedeu o empate nos quatro jogos que disputou fora de casa na Copa do Nordeste

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, há também a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, pelo qual o Fortaleza conquistou a quarta colocação, e da Copa do Brasil, torneio em que foi semifinalista, ambos desempenhos obtidos na última temporada. A tendência, portanto, é de que o programa de associados do tricolor siga crescendo para alcançar números ainda mais históricos para o clube.