Zé Welison lamenta gol sofrido no fim, mas mostra confiança no título do Fortaleza

Autor do gol do tricolor no empate por 1 a 1 diante do Sport no 1º jogo da final do Nordestão, volante ressaltou apoio da torcida na partida da volta na Arena Castelão como decisivo para Leão do Pici conquistar o bicampeonato da competição

O Fortaleza enfrentou o Sport na noite desta quinta-feira, 31, na Arena Pernambuco, em jogo válido pela partida de ida da final da Copa do Nordeste. O Tricolor do Pici vencia o duelo até os minutos finais do confronto, mas sofreu o empate nos acréscimos e ficou no empate por 1 a 1 contra a equipe rubro-negra. Autor do único gol tricolor na partida, o volante Zé Welison lamentou o gol sofrido no fim, mas mostrou confiança e ressaltou o apoio da torcida na Arena Castelão como decisivo para Leão do Pici conquistar o bicampeonato da competição.

"Muito feliz de poder ajudar a equipe e ser coroado com esse gol. Esperávamos sair com um resultado positivo daqui. Infelizmente não deu, a gente fica triste, mas temos o jogo em casa, com o apoio da torcida e vamos fazer de tudo para conseguir vencer no Castelão e conquistar esse título", disse o camisa 17 tricolor.

Zé Welison chega a dois gols em três jogos pelo Fortaleza

Com o empate no primeiro jogo da decisão, uma vitória simples para qualquer uma das equipes garante o título ao vencedor. Caso ocorra um novo empate, a decisão será nos pênaltis. Fortaleza e Sport fazem o segundo jogo da final da Copa do Nordeste neste domingo, 3, às 18h30min, na Arena Castelão.

