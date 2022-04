DM do Fortaleza: Crispim inicia transição e pode virar opção para a final do Nordestão

Crispim se lesionou no jogo contra o CRB-AL, na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste e desde então tratava um edema no músculo adutor da coxa esquerda

O novo boletim médico divulgado pelo Fortaleza, na noite desta quinta-feira, 31, informou que o ala-esquerda Lucas Crispim entrou em transição. Com isso, o jogador tem chances de ganhar condição para o duelo de volta da final da Copa do Nordeste, domingo, 3, contra o Sport-PE.

Crispim se lesionou no jogo contra o CRB-AL, na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste e desde então tratava um edema no músculo adutor da coxa esquerda no departamento médico do clube. Longe dos gramados há pouco mais de dez dias, o camisa 10 do Leão tem mais dois dias para tentar ganhar condição.

Quem dificilmente estará disponível para o técnico Juan Pablo Vojvoda até domingo é Tinga. O defensor trata um edema muscular na parte posterior da coxa esquerda. Como a lesão é mais recente — saiu sentindo no jogo contra o náutico, pela semifinal do Nordestão — ele deve ficar mais alguns dias em recuperação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O boletim médico divulgado tem ainda o goleiro Fernando Miguel, que cumpre protocolo pós-cirurgia. Ele fez uma artroscopia no joelho esquerdo, no dia 17 de março.



Tags