Zé Welison chega a dois gols em três jogos pelo Fortaleza

Com o gol marcado no empate por 1 a 1 entre Fortaleza e Sport nesta quinta-feira, 31, válido pelo jogo de ida na final da Copa do Nordeste, o volante Zé Welison chega a dois gols em três partidas pelo Tricolor.

Sem poder ter sido inscrito no Campeonato Cearense, Zé Welison estreou pelo Fortaleza no jogo contra o CRB, pela última rodada da fase de grupos do Nordestão, quando já na estreia balançou as redes pela primeira vez no novo clube, marcando o segundo gol do time após belo chute de fora da área.

O atleta já igualou o número de gols marcados na temporada passada, quando atuava pelo Sport. O jogador marcou duas vezes no Brasileirão 2021, nos jogos do Rubro-Negro contra o América-MG e Juventude.

Titular nos três jogos em que disputou pelo Fortaleza, Zé Welison deve voltar a ser escalado entre os 11 inicias para o jogo da volta no próximo domingo, 3 de abril, às 18h30, na Arena Castelão.

