Atacantes de Fortaleza e Sport crescem em momento decisivo da Copa do Nordeste

A um dia do primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, Fortaleza e Sport contam com a boa fase dos atacantes para conquistar o título. Contratados neste ano, Silvio Romero, Renato Kayzer e Búfalo Parraguez tiveram trajetórias parecidas no início da temporada e chegam à final da competição com confiança e bons números.

Contratação de maior impacto do Fortaleza na janela de transferências, Silvio Romero ainda não garantiu a posição cativa na equipe titular de Juan Pablo Vojvoda. O argentino, no entanto, tem correspondido ao sair do banco de reservas e balançar as redes, sendo a última vez no duelo contra o Náutico na semifinal do Nordestão.

Nesse jogo, o atacante entrou aos 40 minutos do segundo tempo e marcou o gol que garantiu a vaga na final quatro minutos depois, em momento que o Timbu esteve mais próximo de empatar a partida.

Em 11 jogos na temporada, Romero jogou apenas quatro vezes como titular e marcou quatro vezes. O atleta tem a média de um gol a cada 101 minutos em campo pelo Tricolor.

Já Renato Kayzer estreou com a camisa tricolor contra o Pacajus nas quartas de final do Campeonato Cearense. A primeira oportunidade como titular, porém, aconteceu na partida contra o CRB, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, e o atleta correspondeu com uma assistência.

E foi no segundo jogo como titular do Fortaleza que Renato Kayzer balançou as redes pela primeira vez na nova equipe. O atacante marcou o gol de empate contra o Atlético de Alagoinhas-BA e também o terceiro gol do time, em partida que terminou pelo placar de 5 a 1 e sacramentou a classificação do Leão do Pici para a semifinal da Copa do Nordeste.

Na semifinal contra o Náutico, ele foi o autor da assistência para o gol de Robson, contribuindo mais uma vez para a equipe atuando como titular. Nos últimos quatro jogos, Renato Kayzer soma quatro participações diretas em gols.

Pelo lado do Sport, Búfalo Parraguez viveu início de ano em seca de gols e ficou no banco de reservas em boa parte das partidas, quando o time ainda era comandado pelo técnico Gustavo Florentín. Após a lesão de Rodrigão e a chegada de Gilmar Dal Pozzo, o atacante voltou a ganhar oportunidades na equipe titular e não desperdiçou a chance.

De volta à equipe principal, Búfalo Parraguez marcou o primeiro gol com a camisa do Sport no clássico contra o Náutico. O tento permitiu o empate do Rubro-Negro, que virou nos acréscimos e derrotou o rival por 2 a 1. Na partida seguinte, ele aplicou um hat-trick no triunfo do Sport por 4 a 0 sobre o Íbis, em confronto válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano.

Nos últimos cinco jogos, o chileno marcou sete vezes. E chega à final da Copa do Nordeste após marcar dois gols contra o CRB na semifinal que encaminharam a vaga para o Rubro-Negro na decisão contra o Tricolor.

