Silvio Romero marca um gol a cada 101 minutos em campo pelo Fortaleza

Principal contratação do Tricolor do Pici para a temporada, o atacante argentino ainda não se firmou na equipe titular, mas se destaca pelo pouco tempo que precisou para balançar as redes nas partidas em que marcou gol

Autor do segundo gol na vitória do Fortaleza por 2 a 0 sobre o Náutico-PE, em partida que garantiu o Leão do Pici na final da Copa do Nordeste, o atacante Silvio Romero marcou um gol a cada 101 minutos em campo pela equipe tricolor. Principal contratação do time leonino para a temporada, o centroavante argentino ainda não se firmou na equipe titular, mas se destaca pelo pouco tempo que precisou para balançar as redes nos jogos em que marcou gol.

No duelo contra o Timbu, Romero entrou aos 40 minutos do segundo tempo e, apenas quatro minutos depois, bateu firme com a perna esquerda para vencer o goleiro Luan Perri e aliviar os milhares de tricolores presentes na Arena Castelão. O cenário se repetiu nas partidas contra Atlético-BA, Pacajus e Bahia, quando o atacante marcou com menos de 15 minutos em campo.

Na partida contra a equipe de Alagoinhas, o centroavante entrou aos 21 minutos da segunda etapa e marcou aos 36. Contra Índio do Vale, saiu do banco aos 19 e balançou as redes aos 30 da etapa final. No único jogo que marcou gol atuando como titular, contra o Bahia, o argentino precisou de apenas quatro minutos para marcar o tento que abriu o placar da partida.

Até o momento, foram 11 jogos com a camisa tricolor, com quatro gols marcados. Foram sete partidas como suplente utilizado e apenas quatro como titular.

