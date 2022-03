Fortaleza embarca com destino a Recife para final da Copa do Nordeste

O meia/ala Lucas Crispim e o defensor Tinga são as baixas do Tricolor para este duelo de ida; Depietri, que se recuperava de edema na coxa, viajou com o elenco

O Fortaleza embarcou para Recife/PE na tarde dessa quarta-feira, 30, onde enfrenta o Sport-PE nesta quinta-feira, 31, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste. A bola rola às 21h35min, na Arena Pernambuco.

Quase todo o elenco Tricolor viajou, com exceção de Lucas Crispim, com uma lesão na coxa esquerda, e Tinga, que está suspenso. Valentín Depietri, que se recuperava de um edema na coxa esquerda, embarcou com o elenco e pode estar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Sobre o assunto Finalistas da Copa do Nordeste acertam mesmo valor de ingresso para visitantes

Finalista pela terceira vez do Nordestão, Juninho Capixaba quer o bicampeonato com o Fortaleza

Crias da casa, Max Walef e Maílson podem ser decisivos na final da Copa do Nordeste

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em sonora divulgada pelo clube antes do embarque, Robson falou da expectativa para a partida.

"A expectativa está a mil, acho que não só a minha, mas também de todos os meus companheiros. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas a gente está preparado, a gente vai fazer de tudo para trazer essa vitória para casa, para no próximo jogo, se Deus quiser, a gente se sagrar campeão", disse.

Tags