Com vitória sobre Náutico, Fortaleza chega a 15 partidas de invencibilidade

Único time da Série A do Campeonato Brasileiro invicto na temporada, Tricolor do Pici não perde há quase quatro meses

Único time da Série A do Campeonato Brasileiro invicto na temporada 2022, o Fortaleza alcançou a marca de 15 jogos de invencibilidade após a vitória por 2 a 0 sobre o Náutico-PE, na noite desse sábado, 26, na Arena Castelão. O Tricolor do Pici não é derrotado há quase quatro meses. São 111 dias desde a derrota por 1 a 0 para o Cuiabá-MT, em jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão 2021.

Após o revés contra o Dourado, o venceu o Bahia-BA por 2 a 1, na despedida da temporada 2021, e somou outros 14 jogos sem perder em 2022. Foram 11 vitórias e quatro empates neste período, com 35 gols marcados e apenas nove sofridos.

Nas suas competições que disputou até o momento nesta temporada — Campeonato Cearense e Copa do Nordeste —, o Fortaleza tem 100% de aproveitamento no Estadual, com quatro vitórias em quatro jogos, e 73% no certame regional, em que acumulou seis triunfos e quatro empates.

Confira a série invicta do Fortaleza

9/12 - Fortaleza 2 x 1 Bahia (Série A 2021)

30/1 - Fortaleza 5 x 0 Sousa-PB (Copa do Nordeste)

2/2 - Floresta 0 x 2 Fortaleza (Copa do Nordeste)

5/2 - Fortaleza 1 x 1 Ceará (Copa do Nordeste)

12/2 - Náutico 2 x 2 Fortaleza (Copa do Nordeste)

15/2 - Botafogo-PB 1 x 1 Fortaleza (Copa do Nordeste)

19/2 - Fortaleza 3 x 1 Bahia (Copa do Nordeste)

24/2 - Fortaleza 1 x 0 Pacajus (Campeonato Cearense)

2/3 - Pacajus 0 x 5 Fortaleza (Campeonato Cearense)

5/3 - Altos-PI 1 x 1 Fortaleza (Copa do Nordeste)

8/3 - Ferroviário 0 x 1 Fortaleza (Campeonato Cearense)

12/3 - Fortaleza 2 x 1 Ferroviário (Campeonato Cearense)

19/3 - Fortaleza 2 x 0 CRB-AL (Copa do Nordeste)

22/3 - Fortaleza 5 x 1 Atlético-BA (Copa do Nordeste)

26/3 - Fortaleza 2 x 0 Náutico (Copa do Nordeste)

