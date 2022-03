Vojvoda analisa grupo do Fortaleza na Libertadores: "Bons elencos e história na competição"

O Tricolor do Pici vai estrear no dia 7 de abril, uma quinta-feira, contra o Colo-Colo, no Castelão, às 19 horas

Após classificação para a final da Copa do Nordeste, o técnico Vojvoda comentou sobre o grupo do Fortaleza na Copa Libertadores. O Fortaleza, primeiro clube cearense da história a disputar a competição, está na chave F junto de River Plate-ARG, Colo-Colo-CHI e Alianza Lima-PER. Em coletiva pós-jogo, o argentino ressaltou a qualidade dos elencos dos adversários do Leão no torneio.

“Todos os times da Libertadores são os melhores de cada país. O grupo vai ser disputado. Temos o River, Colo-Colo e Alianza Lima. Todos eles têm bons elencos e história dentro da competição”, pontuou.

A expectativa é de que a equipe tricolor seja competitiva em busca da classificação às oitavas de final. Caso finalize na terceira posição, o Leão garante participação na fase eliminatória da Copa Sul-Americana.

“Eu ainda não tinha analisado com quem vamos lutar, nós estávamos focados na partida contra o Náutico. Sabemos que as partidas das Libertadores serão especiais no seu devido momento. Trabalharemos com muita responsabilidade como sempre fazemos”, destacou.

Pela participação no certame continental, o Leão tem garantida premiação de cerca de R$ 14 milhões, já que cada partida como mandante representa U$ 1 milhão (R$ 4.7 milhões na cotação atual do dólar) aos cofres do Tricolor. O Tricolor do Pici vai estrear no dia 7 de abril, uma quinta-feira, contra o Colo-Colo, no Castelão, às 19 horas.



