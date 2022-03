Atletas do Fortaleza homenageiam menino Miguel no Castelão após jogo pela Copa do Nordeste

Com o zagueiro Titi, Miguel foi levado ao gramado do Castelão e brincou com outros atletas de goleiro e atacante

Depois da vitória do Fortaleza contra o Náutico, os jogadores do Leão proporcionaram uma noite inesquecível para o menino Miguel, de 6 anos, na Arena Castelão. O garoto é um torcedor do Fortaleza que nasceu sem os braços e as pernas.

Nos braços do zagueiro Titi, Miguel foi levado ao campo do Castelão. Com o término do confronto, ele brincou com outros atletas de goleiro e atacante. Durante o momento no estádio, Miguel marcou gol, fez defesas e distribuiu sorrisos entre jogadores e torcida. Outros atletas como Silvio Romero, Yago Pikachu e Romarinho participaram da homenagem.

O menino faz parte do projeto social Menino de Deus. O coletivo atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social que tiveram familiares vítimas de violência urbana. Em 2021, Titi promoveu, no Pici, um encontro das crianças da ação social, incluindo Miguel, com o técnico Vojvoda.



