Fortaleza e Náutico se enfrentaram 23 vezes na história; veja retrospecto

O Tricolor do Pici e o Timbu se encontram no sábado, 12, às 17h45min, no estádio dos Aflitos, em Recife (PE), em duelo válido pela Copa do Nordeste

Adversários pela Copa do Nordeste neste sábado, 12, Fortaleza e Náutico já se enfrentaram 23 vezes na história, com vantagem para o Tricolor do Pici, que conquistou nove triunfos contra oito do Timbu, além de seis empates. O confronto acontece às 17h45min, no estádio dos Aflitos, em Recife (PE).

Em duelos válidos pelo Nordestão, foram cinco encontros. A vantagem novamente é do Leão, com duas vitórias contra uma do clube pernambucano, além de dois empates. Em 2020, última vez que as equipes se enfrentaram, o Fortaleza venceu com facilidade o Alvirrubro, por 3 a 0, fora de casa, pelo certame regional.

Em jogos disputados nos Aflitos, entretanto, o Náutico possui um retrospecto melhor nos duelos. Em 12 jogos contra o Timbu em Recife, o Tricolor do Pici sofreu sete derrotas, empatou duas vezes e venceu três partidas.

Líder do Grupo A, o Fortaleza está invicto no torneio até o momento. Em três jogos, o Leão venceu o Sousa-PB e o Floresta, e empatou com o Ceará no Clássico-Rei. O Náutico ocupa a terceira colocação do Grupo B, com quatro pontos em três jogos: empate contra o Campinense-PB, derrota para o Sport-PE e vitória diante do Sampaio Corrêa na última rodada.



