Náutico elimina o Botafogo-PB e irá enfrentar o Fortaleza na semifinal do Nordestão

Em confronto de grandes emoções, o Náutico derrotou o Botafogo-PB na disputa por pênaltis (4 a 3) nesta quarta-feira, 23, no estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), e avançou às semifinais da Copa do Nordeste. No tempo regulamentar, o Belo abriu o placar aos 26 minutos da segunda etapa, mas o Timbu, mesmo com um jogador a menos, conseguiu o empate aos 42. Na próxima fase do certame regional, a equipe pernambucana terá o Fortaleza como adversário, em jogo único e eliminatório na Arena Castelão.

O primeiro tempo do confronto no estádio Almeidão foi de pouca emoção. Apoiado pelos torcedores, o Botafogo-PB buscou o protagonismo da partida mantendo a posse da bola, mas pecou pela falta de repertório nas construções ofensivas e insistiu em jogadas pela linha de fundo, principalmente pelo lado direito, estratégia que não incomodou o sistema defensivo do Náutico. O Timbu, também com pouca inspiração no ataque, tentou surpreender os paraibanos em transições rápidas e em lances de bola parada, porém sem eficiência nas conclusões.

Sobre o assunto Fortaleza avança às semifinais da Copa do Nordeste pela 4ª temporada consecutiva

Sport elimina o CSA nos pênaltis e aguarda vencedor de Ceará x CRB na semifinal do Nordestão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na volta do intervalo, o Belo adotou uma postura mais incisiva e passou a ter o controle do confronto. Em ritmo acelerado, o clube paraibano empurrou o Náutico para o seu campo de defesa em busca da vitória. Aos 13 minutos, em jogada de contra-ataque, Leilson é puxado por Richard Franco, que já tinha uma advertência e foi expulso pelo segundo cartão amarelo. Na cobrança da falta, Alessandro balançou as redes, mas o VAR anulou o lance por impedimento.

Com um a mais, o embate tornou-se unilateral, com o Botafogo-PB imprimindo alto volume de jogo, enquanto o Náutico tentava se defender para segurar o empate e levar a disputa aos pênaltis. Aos 26 minutos, entretanto, Leilson — destaque do Belo no jogo — recebeu bom passe de Gustavo Coutinho pelo lado esquerdo e, livre de marcação na pequena área, empurrou para o gol, desta vez em condição legal.

Atrás no placar e com a necessidade de pelo menos empatar para não ser eliminado no tempo regulamentar, o Náutico se lançou ao ataque nos 15 minutos finais. Quando o triunfo parecia estar encaminhado para o Botafogo-PB, uma falta aos 42 minutos a favor do Timbu mudou os rumos do confronto. Na cobrança, Júnior Tavares tentou colocar por cima da barreira, mas a bola desviou, tirando todas as chances de defesa do goleiro Luís Carlos, que nada pôde fazer. Com o 1 a 1 no marcador, as equipes tiveram que decidir a vaga nas penalidades.

Na série, Bruno Ré e Ratinho, do Botafogo-PB, desperdiçaram as batidas, assim como Juninho Carpina pelo lado do Náutico. No chute decisivo, Júnior Tavares, autor do gol de empate com a bola rolando, cobrou com categoria e confirmou a classificação do Timbu no Nordestão.