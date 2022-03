Renato Kayzer faz seus primeiros gols pelo Fortaleza e diz que "tem muito a evoluir"

Atacante foi responsável por balançar as redes duas vezes na vitória por 5 a 1 sobre o Atlético-BA; foi o seu sexto jogo com a camisa do Tricolor e o segundo como titular

Renato Kayzer balançou as redes pela primeira com a camisa do Fortaleza ao anotar dois gols na vitória por 5 a 1 sobre o Atlético de Alagoinhas-BA, jogo que classificou o Leão para a semifinal da Copa do Nordeste. Foi a sexta partida do atacante com a camisa Tricolor, mas apenas a segunda como titular.

O atleta chegou ao Tricolor do Pici no começo de fevereiro, depois de ter sido artilheiro do Athletico-PR em 2021, com 12 gols. Foi o terceiro atacante trazido pelo Fortaleza para a temporada 2022, após as chegadas de Silvio Romero e Moisés, que também balançaram as redes nessa terça-feira, 22.

Em entrevista após o jogo, o atleta foi questionado sobre essa competitividade no ataque e despistou, dizendo que o importante é o Fortaleza seguir vencendo.

"É tudo em prol do Fortaleza, independente de quem jogue, de quem faça gol, isso eu sempre deixo claro nas minhas entrevistas. E independente de quem faça gol, o Fortaleza ganhando, pra mim, tá tudo ótimo".

O atacante foi questionado também se ele já achava que tinha atingido o melhor nível pelo Tricolor, mas reforçou que ainda pode melhorar.

"Tem muita coisa para evoluir ainda, sou um jogador que me cobro bastante e espero melhorar minhas atuações para as grandes competições que tem ainda pelo ano".

O Fortaleza aguarda agora o vencedor do jogo entre Botafogo-PB x Náutico para saber quem será o seu adversário na semifinal do certame regional.

