Romero comemora goleada do Fortaleza diante do Atlético-BA, mas pontua: "Foi complicado"

Camisa 18 do Leão foi autor de um dos tentos na goleada em 5 a 1 diante do Atlético-BA. Tricolor saiu atrás no placar, mas conquistou recuperação na segunda etapa

O Fortaleza goleou o Atlético-BA em 5 a 1 na noite desta terça-feira, 22, no Castelão. Apesar placar elástico, na saída de campo, o atacante argentino Silvio Romero destacou o quanto o jogo foi difícil para o Leão.

"Nós sabíamos que seria disputado. O Atlético-BA é um grande time, fazia tempo que não perdia e a partida foi difícil. O resultado foi grande, mas foi complicado (o jogo)", falou o camisa 18, que foi autor de um dos tentos marcados pelo Tricolor do Pici.

Em jogo válido pelas quartas de final do Nordestão, o Leão do Pici levou um susto logo no início da partida e saiu atrás no placar, mas contou com gols de Renato Kayzer (2x), Moisés, Romero e Hércules para virar a partida e venceu a equipe de Alagoinhas por5 a 1.



Com o resultado, a equipe Tricolor garante vaga nas semifinais do certame regional pelo quarto ano consecutivo e agora aguarda o vencedor do duelo entre Botafogo-PB e Náutico-PE para saber qual será o seu rival na disputa por uma vaga na final da competição. (Com Martonio Carvalho/Especial para O POVO)



