Fortaleza vê Ronald valorizado e oferece renovação de contrato até 2025

Camisa 14 já recebeu proposta do Santos e sondagem do São Paulo e atrai interessados no mercado bola. Com contrato até 2024, Leão propõe aumento salarial e extensão do vínculo

Titular absoluto do Fortaleza na temporada 2022, o volante Ronald pode prolongar a permanência no Pici. O clube vê o camisa 14 valorizado no mercado da bola, na mira de outras equipes do país, e pretende renovar o contrato do jogador até o final de 2025. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter André Hernan, do Grupo Globo, e confirmada pelo Esportes O POVO.

Desde o final de 2021, o meio-campista foi alvo de duas das principais equipe do futebol paulista: recebeu proposta do Santos-SP de empréstimo com opção de compra — recusada pelo Leão — e foi sondado pelo São Paulo. Ambas as tratativas esbarraram na questão financeira.

Para se resguardar diante do assédio e também reconhecer o novo patamar do jogador, o Fortaleza se reuniu nesta segunda-feira, 21, com membro do estafe de Ronald para apresentar proposta de renovação: extensão do vínculo por mais um ano — de 2024 para 2025 —, com direito a aumento salarial e também maior valor da multa rescisória.

Feliz no Tricolor, o volante não esconde a gratidão pela oportunidade que teve de se transferir para a elite do futebol nacional meses depois de se destacar no Campeonato Catarinense por uma equipe modesta, em 2020. O jogador sinalizou de forma positiva ao interesse do Leão, e os empresários devem chegar a um acordo por renovação em breve.

O meio-campista de 24 anos chegou ao Tricolor no decorrer da temporada 2020, a pedido do então técnico Rogério Ceni. O desempenho no Brasileirão motivou a diretoria a exercer a cláusula de opção de compra e adquirir 50% dos direitos econômicos junto ao Juventus-SC por R$ 1 milhão, com vínculo definitivo até o final de 2024.

No ano passado, sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, Ronald entrou em campo 35 vezes e foi um dos destaques da campanha histórica na Série A. Em 2022, o meio-campista já soma dez partidas disputadas e duas assistências para gols, aparecendo como titular absoluto na posição ao lado de Matheus Jussa.

