Contra o CRB, volante Zé Welison volta a ter chance de estrear pelo Fortaleza

Jogador treina no Pici há 23 dias e esperava um jogo do Tricolor que não fosse pelo Estadual para poder ao menos ter a chance de ser relacionado

Dos reforços contratados pela diretoria do Fortaleza para a temporada 2022, apenas o volante Zé Welison ainda não estreou. Em 23 dias no Pici, ele sequer foi relacionado para uma partida, mas sábado, 19, na partida contra o CRB-AL, válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o atleta pode, enfim, aparecer pelo menos no banco de reservas.

A demora para contar com o jogador tem pouco a ver com a vontade do técnico Juan Pablo Vojvoda e está mais ligada aos jogos que o Tricolor disputou recentemente e à condição física de Zé Welison. No Pici desde 21 de fevereiro, o meio-campista já está integrado ao grupo há 23 dias e até sábado completará quase um mês apenas treinando.

O primeiro fator que impediu a estreia de Zé Welison foi o fato dele ter sido regularizado após o período para inscrição de reforços no Campeonato Cearense. Isso significa que ele não pode atuar no Estadual e dos últimos cinco jogos do Leão, quatro foram pelo certame local.

Apenas uma partida foi disputada pelo Tricolor na Copa do Nordeste desde que o volante chegou. Foi o jogo contra o Altos-PI, em 5 de março, 11 dias depois que Zé Welison deu o primeiro expediente no Pici. Acontece que o jogador não atua desde 6 de dezembro, portanto há todo um cuidado do departamento físico para que o jogador esteja na condição ideal e evite lesões.

Nos vídeos de treinos publicados pelo clube no YouTube, recentemente, no entanto, Zé Welison aparece treinando normalmente com todo o grupo e, aparentemente, no mesmo ritmo. Como ele não tem aparecido nos boletins médicos, deve ter condições de ser relacionado para o primeiro jogo pelo Tricolor.

Juan Pablo Vojvoda ainda comandará mais dois treinos com o elenco leonino (quinta e sexta) antes de definir quem vai para a partida contra o CRB-AL, que vale a confirmação da liderança do Grupo A e, consequentemente, a garantia de jogar a partida única das quartas e final em casa.



