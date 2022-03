Com prazo de inscrições no fim, Fortaleza não deve ter reforços para mata-mata do Nordestão

Atento ao mercado da bola por contratações para a sequência da temporada, o Fortaleza não deverá ter novos reforços para o mata-mata da Copa do Nordeste, apurou o Esportes O POVO. Com o prazo de inscrições do torneio no fim, o clube segue atento às carências do elenco comandado por Juan Pablo Vojvoda e só terá caras novas para as próximas competições.

Com cinco competições no calendário de 2022 — Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Libertadores e Série A, além do Nordestão —, o Tricolor realizou oito contratações neste início de ano, além de algumas renovações de contrato. O departamento de futebol segue em busca de peças para o meio-campo, mas não pretende acelerar a escolha.

O regulamento da Copa do Nordeste estabelece a próxima sexta-feira, 18, como último dia para inscrição de atletas no certame. A data marca o último dia útil antes do encerramento da primeira fase. As quartas de final serão nos dias 22 ou 23, a semifinal no dia 26 e as finais nos dias 29 de março e 2 de abril.

Na avaliação dos dirigentes e da comissão técnica, o Leão ainda necessita encorpar o elenco com ao menos um volante e um meia. Um ala direito para fazer sombra a Yago Pikachu também não está descartado. A lesão no joelho do goleiro Fernando Miguel gerou expectativa na torcida para uma possível reposição, mas o prazo curto de recuperação — 30 a 45 dias — deve fazer o clube descartar uma ida ao mercado.

O nível do elenco em relação aos adversários do torneio regional e o modelo "tiro curto" do mata-mata, com cinco jogos em cerca de dez dias, em caso de classificação para a final, não despertam apreensão no Pici. A diretoria preza pela postura criteriosa para conseguir reforços pontuais para Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores.

Para a atual temporada, além do próprio Fernando Miguel, o Fortaleza contratou os zagueiros Landázuri e Ceballos, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, o volante Zé Welison e os atacantes Moisés, Silvio Romero e Renato Kayzer.

Campeão em 2019, o Tricolor busca o segundo título da Copa do Nordeste. A equipe de Vojvoda é líder do Grupo A, com 13 pontos.

