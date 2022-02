Zé Welison afirma ter características bem próximas à Éderson

Quase um mês depois da saída do volante Éderson para a Salernitana, da Itália, o Fortaleza contratou uma peça de reposição. A opção por Zé Welison, porém, não foi apenas para oferecer mais um jogador da posição para o técnico Juan Pablo Vojvoda. O departamento de futebol buscou características específicas para o elenco tricolor.

"É um volante quem tem o poder de marcação, mas também tem a qualidade de sair para o jogo, de entrar na área adversária, de finalizar, de armar; jogador moderno, com boa idade, boa experiência e chega pra somar", disse o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, ao apresentar Zé Welison oficialmente na tarde de ontem.

Aliás, o dirigente revelou que o desejo de contar com o meio-campista é antigo, tendo ele sido avaliado pelo centro de inteligência do Fortaleza (CIFEC) antes mesmo da chegada de Vojvoda ao Pici. Algumas conversas foram até iniciadas anteriormente, mas só nesta temporada o flerte evoluiu para um casamento.

Quanto às características citadas por Paz sobre Zé Welison, o próprio jogador avaliou que são bem parecidas com a de Éderson. "São, quase assim, idênticas. A gente sabe do trabalho que ele fez aqui, é um jogador de muita força, qualidade técnica também, de boa chegada e gostava muito de finalizar. É uma característica minha também. E não vai ser diferente comigo, cheguei aqui também para dar meu melhor", garante.

Nono reforço do Leão, Welisson deixou claro, porém, que a marcação e a agressividade (no sentido de dar combate) são seus pontos mais fortes, no entanto, o torcedor não deve confundi-lo com o “volante Pit Bull”. Na temporada passada, atuando como segundo volante e sendo líder em desarmes no Sport, ele só levou seis cartões amarelos. Ele também afirmou ser um cara equilibrado em campo, não discute muito com arbitragem e evita levar cartões bobos.

Até o dia 5 de março, Zé Welison vai apenas treinar e se adaptar ao estilo de jogo do Tricolor, já que não pode defender o time no Campeonato Cearense porque chegou após o fim do período de inscrições para o certame. Ele promete acirrar a briga por um espaço no time titular, e aposta na facilidade que tem de atuar em diferentes lugares do campo como trunfo.

"Quero ser esse volante sim, onde ele (Vojvoda) precisar eu poder jogar, ser um jogador versátil, jogar em várias funções. Sempre achei que isso ia fazer bem para mim, desde a divisão de base eu venho fazendo várias funções, então peguei isso pra mim como aprendizado", disse.

