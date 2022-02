Zé Welison participa de primeiro treino no Fortaleza e exalta o clube: "É gigante"

Nona contratação do Tricolor do Pici para a temporada de 2022, o volante realizou exames médicos e teve os primeiros contatos com a estrutura e os profissionais da equipe

Recém-contratado pelo Fortaleza, o volante Zé Welison desembarcou na capital cearense nesta segunda-feira, 21, e seguiu para o Centro de Excelência Alcides Santos, onde realizou exames médicos, conheceu as estruturas da sede tricolor e trabalhou pela primeira vez em campo com o elenco sob comando do treinador Vojvoda.

Nona contratação do Leão para a temporada de 2022, Zé Welison chega ao Pici por empréstimo do Atlético-MG até o fim deste ano. O nome do atleta de 26 anos deverá ser regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF em breve para que possa ficar à disposição da comissão técnica.

"A expectativa (para 2022) é muito boa. Estou muito feliz em poder estar em um clube como o Fortaleza, que é gigante e vem crescendo a cada ano. Oferece uma boa estrutura e isso me motivou a estar aqui, a fazer parte desse plantel e poder chegar para ajudar da melhor forma possível em uma equipe que vem crescendo no futebol. Procuramos sempre ajudar as equipes que estão evoluindo e se fortalecendo cada vez mais no futebol nordestino", disse o volante ao OnLaion, aplicativo do Fortaleza.

Polivalente, Zé Welison pode atuar de diferentes formas dentro de campo: volante, meia e até zagueiro. Nesta segunda-feira, 21, o atleta participou do seu primeiro treino com bola junto ao restante dos jogadores do escrete vermelho-azul-e-branco para iniciar o processo de adaptação ao estilo de jogo proposto pelo treinador Vojvoda.



