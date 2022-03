Com o Fortaleza, Vojvoda pode conquistar segundo título da carreira

O Fortaleza enfrenta o Caucaia na final do Campeonato Cearense 2022. O Leão chegou na grande decisão após derrotar o Ferroviário por 1 a 0 no jogo de ida e 2 a 1 no duelo de volta, ambos no Castelão. Desta forma, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem a chance de conquistar o segundo título da carreira. O argentino foi campeão como treinador pela primeira vez em 2021 quando levantou a taça do Estadual pelo Tricolor do Pici.

Com carreira curta, o ex-zagueiro de 47 anos teve passagens por Defensa y Justicia, Talleres e Huracán, todos da Argentina. O melhor trabalho do treinador, antes da chegada ao Pici, foi no Unión La Calera, do Chile, onde foi vice-campeão nacional.

Na temporada passada, Vojvoda precisou de 14 dias para escrever seu nome na história do Fortaleza. Campeão do Campeonato Cearense 2021 após o empate em 0 a 0 contra o Ceará, o argentino venceu o primeiro campeonato da carreira como treinador profissional.

A final entre Fortaleza e Caucaia será decidida em duas partidas. Ao avançar para a final do Estadual com duas vitórias sobre o Tubarão da Barra, o Tricolor do Pici garantiu o mando de campo no jogo de volta da última etapa do certame. Com isso, o duelo que definirá o campeão cearense de 2022 acontecerá na Arena Castelão.

Quanto ao confronto de ida, o regulamento não exige capacidade mínima de público para o estádio Morenão. No entanto, por questões de estrutura e uso do árbitro de vídeo, o Castelão poderá receber os dois duelos. A Federação Cearense de Futebol (FCF) ainda não divulgou as datas das partidas, que devem ser anunciadas até terça-feira, 15.



Veja números de Vojvoda no Fortaleza:

Jogos: 61

Vitórias: 31

Empates: 14

Derrotas: 16

Aproveitamento: 56,5%

Gols marcados: 99

Gols sofridos: 59



