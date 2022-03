FutCast recebe Moisés, do Fortaleza, para entrevista ao vivo no Youtube

FutCast na área! Em 2022, o podcast completa quatro anos de história ao lado do torcedor cearense. Chegamos a marca de 200 episódios e para comemorar teremos a nossa primeira transmissão ao vivo e você é o nosso convidado especial.

O primeiro convidado desse novo formato é o atacante do Fortaleza, Moisés. O atleta é destaque da equipe neste começo de temporada com quatro gols e três assistências.

O bate-papo acontece nesta segunda-feira, 14, às 17 horas, no canal do O POVO no YouTube. Lucas Mota e Thiago Minhoca comandam a conversa. Vem com a gente!

Acompanhe o FutCast ao vivo no canal do O POVO no YouTube.

