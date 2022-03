Almanaque do Fortaleza será lançado nesta segunda-feira

A obra conta com autoria de escritor cearense e contempla uma vasta gama de informações da história do Fortaleza Esporte Clube

O Almanaque do Fortaleza será lançado na noite desta segunda-feira, 14, às 18 horas no Shopping Benfica. A obra contempla mais de 4.700 jogos da história do Tricolor e também os mais de 9.000 gols marcados pelo clube desde a fundação, em 1918, até os dias atuais.

O livro é de autoria do cearense David Barboza e do paulista José Renato Santiago e foi elaborado durante cerca de 16 anos, resultando em quase 500 páginas, onde apresentam os mais de 2.300 jogadores e treinadores que vestiram a camisa do Tricolor, entre outros dados e registros valiosos, o que o torna o maior almanaque de um clube nordestino.

Esta será mais uma obra de David Barboza envolvendo o futebol cearense, que pesquisa futebol desde 2015. O autor também participou da produção dos livros Leão 100 anos, Clube de Glória e Tradição e o Almanaque do Campeonato Cearense volume 1.

O lançamento do almanaque contará com a presença dos dois autores pesquisadores e será vendido no local, com o preço de R$ 110,00. O evento tem apoio do shopping Benfica e do Memofut.

Serviço: Almanaque do Fortaleza

Lançamento: 14 de março

Horário: 18 horas

Local: 1° Piso do Shopping Benfica

Endereço: Avenida Carapinima, 2200 – Benfica – Fortaleza/CE

Valor: R$ 110,00

Observações: Uso de máscara obrigatório e apresentação do passaporte de vacina

Mais informações: (11) 99648-9797

