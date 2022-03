Fortaleza tem maior sequência invicta em começo de temporada desde 2014

A vitória contra o Ferroviário no último sábado, 12, foi a sétima do Fortaleza na temporada, que permanece invicto após 11 jogos disputados. Com o feito, o Leão do Pici tem a melhor sequência sem derrota no início de ano desde 2014, quando ficou sem saber o que era perder nas primeiras 25 partidas.

Em aproveitamento, porém, a temporada atual não supera o início de 2021 do Tricolor. Apesar de ter tido uma derrota nos 11 primeiros jogos naquele ano, a equipe empatou apenas duas vezes e teve um aproveitamento de 78,79%, enquanto em 2022 é de 75,76%.

Apesar de permanecer invicto, o Fortaleza não engatou mais do que três vitórias no ano. A melhor fase da equipe nesta temporada foi durante os jogos contra o Bahia e o Pacajus, pela Copa do Nordeste e nos dois jogos das quartas de final do Cearense, respectivamente.

O time de Juan Pablo Vojvoda chegou a empatar três vezes consecutivas nesta sequência. E as quatro partidas em que a equipe não conseguiu vencer em 2022 foram todas em duelos pela Copa do Nordeste. Na competição. o Fortaleza é líder do Grupo A com 13 pontos, com dois pontos de vantagem para o vice-líder CSA.

Com 100% no Campeonato Cearense, o Fortaleza busca manter os bons resultados para conquistar o tetracampeonato. A equipe enfrentará o Caucaia na final do Estadual e terá a oportunidade de decidir como mandante, na Arena Castelão. As datas dos jogos ainda serão divulgadas pela Diretoria de Competições da Federação Cearense de Futebol.

