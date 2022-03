Fortaleza se reapresenta nesta segunda-feira de olho na Copa do Nordeste

Tricolor folgou neste domingo, depois de bater o Ferroviário por 2 a 1 no sábado, 12, e garantir classificação na decisão do Campeonato Cearense

Após garantir classificação para a final do Campeonato Cearense nesse sábado, 12, ao vencer o Ferroviário por 2 a 1, o Fortaleza ganhou folga nesse domingo, 13, e se reapresenta no Alcides Santos na tarde desta segunda-feira, 14.

O adversário do Tricolor na decisão do certame estadual será o Caucaia, que eliminou o Iguatu na outra semifinal com um 3 a 1 no placar agregado e chega invicto para a disputa do título. O duelo será decidido em dois confrontos, ainda sem data definida.

O Fortaleza volta agora as suas atenções para a Copa do Nordeste, onde enfrenta o CRB na última rodada da fase de grupos no próximo sábado, 19, às 17h45, na Arena Castelão. O Leão já está classificado para a próxima fase, mas precisa da vitória para se garantir na primeira colocação sem depender de outros resultados.

