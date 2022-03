Fortaleza não cogita encerrar empréstimo de Romero

Não procede a informação que circulou neste domingo, 13, de que o Tricolor pensa em antecipar fim do empréstimo do atleta e devolvê-lo ao Independiente-ARG

O Fortaleza não tem intenção de rescindir contrato com o atacante Silvio Romero. Da mesma forma, o jogador argentino não pensa em sair do clube. Portanto, a informação de que o empréstimo junto ao Independiente-ARG teria fim antecipado e o centroavante voltaria ao Rey de Copas, que circulou neste domingo, 13, não procede.

O Esportes O POVO procurou fontes ligadas ao Fortaleza e ao jogador e ouviu negativas dos dois lados. A apuração, inclusive, é de que o atleta está satisfeito na cidade e o clube está muito satisfeito com ele, especialmente no comportamento junto ao coletivo, por desenvolver uma liderança no grupo. Acredita-se que quanto mais ele se adaptar ao futebol brasileiro e ao estilo de jogo do Tricolor, a tendência é ganhar mais minutos em campo.

Romero já disputou oito jogos com a camisa do Fortaleza, sendo titular em metade deles, e marcou dois gols. São 357 minutos jogados pelo argentino no Tricolor até aqui.

Emprestado pelo Independiente até o fim da temporada, com renovação automática e possibilidade de compra, o atacante chegou em 21 de janeiro. A estreia dele no Leão aconteceu em 5 de fevereiro, no Clássico-Rei válido pela Copa do Nordeste.



