Fortaleza será mandante no segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Cearense

Ao avançar para a final do Campeonato Cearense com duas vitórias sobre o Ferroviário, o Fortaleza garantiu ser o mandante do jogo de volta da última etapa do certame. Com isso, o duelo que definirá o campeão cearense de 2022 acontecerá no Castelão.

Pelo regulamento da competição, o mando de campo do segundo jogo da final ficará com a equipe de melhor campanha na fase semifinal. O Leão fez seis pontos sobre o Ferroviário, enquanto o Caucaia só conquistou quatro pontos diante do Iguatu, já que empatou a partida de volta, no Morenão, em 1 a 1.

A indefinição, portanto, está no local do primeiro jogo da decisão. O regulamento não exige capacidade mínima de público para o estádio apontado. Por questões de estrutura e até do possível uso do árbitro de vídeo, no entanto, é bem provável que o Castelão receba os dois duelos. A Federação Cearense de Futebol deve divulgar a tabela da final até terça-feira, 15.

