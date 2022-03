Vojvoda admite 2º tempo ruim do Fortaleza contra o Ferroviário, mas pede valorização de ida à final

O treinador mostrou incômodo na coletiva pós-jogo diante de muitos questionamentos sobre o segundo tempo ruim do Leão no segundo Clássico das Cores da semifinal do Campeonato Cearense, apesar de reconhecer a queda de produção

O técnico Juan Pablo Vojvoda reconheceu o desempenho ruim do Fortaleza no segundo tempo do jogo contra o Ferroviário, neste sábado, 12, válido pela volta das semifinais do Campeonato Cearense, mas demonstrou incômodo com os vários questionamentos sobre esse ponto na coletiva pós-jogo.

"Eu considero que sempre falamos mais sobre o ruim que (sobre) o bom. Isso é verdade, como você assistiu o segundo tempo e não gostou, eu também assisti a isso, mas também assisti que o primeiro tempo foi muito bom. Isso também é verdade. É que o ser humano sempre fica; se há dez comentários bons e três ruins, sempre fica com os três ruins", respondeu, em uma das perguntas que abordava a queda de produção durante a partida.

Antes, porém, Vojvoda já tinha comentado que o Tricolor tinha feito dois tempos bem distintos e prometeu corrigir falhas. Ele também já tinha tentado puxar o foco para a classificação.

"O primeiro tempo foi muito bom, se criaram situações de gol, o Fortaleza impôs sua capacidade, seu funcionamento, sua ideia de jogo, conseguiu um gol e acho que poderia ter construído outro. No segundo, é verdade que não tivemos o funcionamento que tivemos no primeiro, o adversário jogou bem, trocou jogadores e ao nivelar a partida conseguiu o empate [...] Era uma semifinal, nosso objetivo também era conseguir chegar a final, isso é para se valorizar. Corrigiremos o que temos que corrigir durante os treinos, como fazemos sempre", disse.

O argentino se colocou como o responsável pela situação e afirmou que o time precisa apresentar regularidade por mais tempo em campo. Vojvoda reiterou, entretanto, que tem inteira confiança no elenco e que vai trabalhar para tirar mais dos jogadores.

"Eles estão com um mês e meio de trabalho, são bons jogadores, foram analisados pelo departamento que está especializado em análise de atletas e eu confio nas pessoas que trabalham ao meu lado. O clube que está vivendo esse momento pelo trabalho de todos no dia a dia. Eu confio primeiro nos jogadores que estão conosco, vamos tirar o maior rendimento deles e confio nas pessoas que escolhem os jogadores também", afirmou.

