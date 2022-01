Silvio Romero desembarca em Fortaleza e é recebido por torcedores no aeroporto

O atacante argentino Silvio Romero desembarcou no aeroporto de Fortaleza por volta das 13h20 desta sexta-feira, 21. Ele foi recebido pelo diretor de futebol do Tricolor, Alex Santiago e por alguns torcedores eufóricos, que queriam fotos com o principal reforço do clube para a temporada 2022.

Além de vestir a camisa oficial do Fortaleza, Romero foi presenteado com outras camisas de torcidas organizadas e tirou algumas selfies com os tricolores que estavam mais perto da grade que separava o público presente dos passageiros que desembarcaram. Após alguns minutos posando para fotos, o jogador seguiu com a diretoria para o Pici.

No restante da tarde, além de conhecer as instalações do Fortaleza e o grupo ao qual vai se integrar, Romero fará testes físicos para que um planejamento de trabalho seja tratado para ele. Nas redes sociais, o clube deve divulgar todo o primeiro dia do centroavante no centro de excelência Alcides Santos.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags