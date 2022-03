Transmissão ao vivo de Fortaleza x Ferroviário pelo Cearense; ouça a narração

Fortaleza e Ferroviário se enfrentam hoje, 12, às 17h45min, no estádio Castelão, em Fortaleza (CE), em partida válida pela volta das semifinais do Copa do Cearense 2022. Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN

O segundo Clássico das Cores da fase semifinal do Campeonato Cearense acontece neste sábado, 12, às 17h45min, no estádio Castelão, em Fortaleza (CE). Fortaleza e Ferroviário disputam vaga na decisão do Estadual e o Leão precisa apenas de um empate para avançar. Já o Tubarão está obrigado a vencer e se fizer isso por um gol de diferença, a partida vai para a disputa de pênaltis, mas em caso de vitória por dois tentos ou mais, o time coral garante vaga na final diretamente. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.



Confira como as duas equipes estão escaladas para a partida

Ouça a transmissão através do YouTube:

Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN:



Ouça a transmissão através do Facebook:

