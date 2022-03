Valendo vaga na final, Fortaleza e Ferroviário se enfrentam no Campeonato Cearense

Com clima de decisão e sob a expectativa de um confronto disputado a todo momento, Fortaleza e Ferroviário se enfrentam neste sábado, 12, às 17h45min, na Arena Castelão, por uma vaga na final do Campeonato Cearense de 2022. Para o Tricolor do Pici, um empate é suficiente para garantir a classificação, enquanto que o Tubarão da Barra entra em campo com a obrigação de vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a disputa aos pênaltis.

O primeiro encontro das equipes, realizado na última terça-feira, 8, foi marcado pelo equilíbrio. Longe de desempenhar a sua melhor atuação coletiva, o Leão foi comedido nas ações ofensivas e contou com o brilho de Yago Pikachu, artilheiro do clube na atual temporada com cinco gols, para garantir o triunfo por 1 a 0. O Coral, organizado defensivamente, soube explorar espaços em transições rápidas, mas pecou pela ineficiência nas conclusões dos lances.

Sobre o assunto Ferroviário segue preparação visando o jogo de volta contra o Fortaleza

Max Walef fala sobre crescimento do Fortaleza desde sua chegada: "Todo dia evoluindo"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mandante, o Fortaleza deverá ter presença massiva da torcida tricolor na Arena Castelão tendo em vista a importância do confronto. Além de ser uma reedição de 2017, ano da última vez que houve um Clássico das Cores pela semifinal do certame estadual, chegar às finais representa estar ainda mais próximo de conquistas esportivas históricas para ambos os lados.

Em ascensão no futebol brasileiro, o Tricolor do Pici quer confirmar o bom momento repetindo o feito alcançado em 2010, quando o clube foi, pela primeira vez, tetracampeão estadual, e de quebra chegar a marca de 45 títulos, igualando o número do Ceará no topo do ranking dos maiores vencedores do Campeonato Cearense.

Para o Tubarão, a façanha de 2017 — ano em que o clube eliminou o Fortaleza nesta mesma fase semifinal — ainda é fresca na memória da torcida coral e mantém vivo o sonho de encerrar o tabu sem títulos cearenses que perdura desde 1995. A missão, no entanto, não será fácil, já que a equipe de Paulinho Kobayashi terá de fazer algo que nenhum outro time conseguiu nesta temporada: derrotar o Fortaleza. Invicto em 2022, o Tricolor do Pici soma, em 10 jogos, seis vitórias e quatro empates, além de ter marcado gols em todos os embates que disputou.

Assim como no primeiro duelo, Vojvoda não deverá contar com a presença do atacante Valentín Depietri, do zagueiro Tinga e do volante Felipe. Lesionados, a tendência é de que sigam como ausências entre os relacionados. O Tubarão da Barra chega completo para o confronto, com todos os jogadores à disposição de Kobayashi.

Fortaleza x Ferroviário

Fortaleza

3-5-2: Max Wallef; Landázuri, Titi e Benevenuto; Matheus Jussa, Ronaldo, Yago Pikachu, Lucas Lima e Lucas Crispim; Moisés e Silvio Romero (Robson). Técnico: Vojvoda

Ferroviário

4-3-3: Jonathan; Marquinho Carioca, Vitão, André Baumer e Éder Lima; Alemão, Dudu e Mauri; Breno, Edson Cariús e Wandson. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Horário: 17h45min

Data: 12/03/2022 (sábado)

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite (CE) e José Moracy de Sousa e Silva (CE)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, Nordeste FC e TV Jangadeiro



Tags