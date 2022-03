Escalação: como Altos e Fortaleza vão a campo pela Copa do Nordeste

Altos e Fortaleza se enfrentam hoje, 5, às 17h45min, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI), em partida válida pela sétima rodada da Copa do Nordeste 2022. Veja escalação confirmada das equipes

Após hiato de duas semanas sem jogos pela Copa do Nordeste, o Fortaleza volta a campo pela competição regional hoje, 5, às 17h45min, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI), onde enfrenta o Altos-PI. Em caso de vitória, o Tricolor do Pici garante classificação às quartas de final do Nordestão. Confira abaixo escalação confirmada de cada time:



ESCALAÇÕES

Altos

4-4-2: Andrey; João Carlos, Mimica, Lucas Sousa e Dieyson; Marconi, Tibiri, Alexandre e Manoel; Dieguinho e Dico. Técnico: Carlos Rabelo.



Fortaleza

3-5-2: Max Walef; Tinga, Benevenuto e Ceballos; Pikachu, Jussa, Hércules, Matheus Vargas, Juninho Capixaba; Igor Torres e Silvio Romero. Téc: Vojvoda

