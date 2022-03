Escalação: como Fortaleza e Ferroviário vão a campo pelo Campeonato Cearense

Fortaleza e Ferroviário se enfrentam hoje, 12, às 17h45min, no estádio Castelão, em Fortaleza (CE), em partida válida pela volta das semifinais do Campeonato Cearense 2022. Veja escalação confirmada das equipes

Quatro dias após a vitória do Leão no jogo de ida, por 1 a 0, Fortaleza e Ferroviário voltam a campo pelo Estadual hoje, 12, às 17h45min, no estádio Castelão, em Fortaleza (CE). Com qualquer empate, o Tricolor do Pici garante classificação para a final do Campeonato Cearense. Já o Tubarão da Barra precisa vencer por um gol de diferença levar a decisão para os pênaltis e por dois ou mais para avançar diretamente. Confira abaixo escalação confirmada de cada time:



ESCALAÇÕES

Fortaleza

3-5-2: Max Walef; Landázuri, Benevenuto, Titi; Pikachu, Ronald, Jussa, Lucas Lima, Crispim; Moisés, Robson. Téc: Vojvoda

Ferroviário

4-3-3: Jonathan; Marquinhos Carioca, Vitão, André Baumer, Éder Lima; Alemão, Dudu, Breno; Mauri, Wandson, Edson Cariús. Téc: Kobayashi

