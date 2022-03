Relembre a última decisão entre Fortaleza e Ferroviário no mata-mata do Estadual

O Ferroviário levou a melhor contra o Fortaleza no último jogo decisivo nas fases finais do Cearense

Fortaleza e Ferroviário entram em campo neste sábado, 12, para decidirem quem se classificará para a final do Campeonato Cearense 2022. A partida de volta da semifinal está marcada para as 17h45, na Arena Castelão. O Esportes O POVO relembrou a última vez que as equipes se enfrentaram em um confronto eliminatório no Estadual, que terminou em classificação histórica para o Tubarão da Barra.

Antes dessa edição, o último Clássico das Cores no mata-mata do Estadual ocorreu em 2017, também pela fase de semifinal do torneio. Na ocasião, o regulamento previa uma melhor de três partidas caso um time não vencesse os dois primeiros jogos. Dessa maneira, o Ferroviário venceu o primeiro duelo por 2 a 0 e empatou o segundo por 1 a 1, e foi para o confronto decisivo com a vantagem do empate.

O terceiro jogo foi disputado na Arena Castelão e acabou empatado por 0 a 0, garantindo a classificação do Ferrão para a final do Cearense. No confronto, o Tubarão da Barra jogou com dez jogadores a maior parte do segundo tempo, devido à expulsão do atacante Moisés, que levou o segundo amarelo após falta dura em Leandrinho. Porém, apesar da vantagem numérica, o Leão do Pici não teve forças o suficiente para reverter o placar agregado.

Cinco anos depois, a situação é oposta. Com a vitória na partida de ida por 1 a 0, o Fortaleza precisa apenas de um empate para avançar à final. Ainda sem vencer sob o comando de Paulinho Kobayashi, o Ferroviário necessita vencer pelo menos por dois gols de diferença se quiser garantir a classificação para a decisão. Vale lembrar que uma vitória do Ferrão por um gol de vantagem leva a disputa para os pênaltis.

