Assista à entrevista completa de Max Walef, do Fortaleza

O goleiro Max Walef, do Fortaleza, foi o convidado desta sexta-feira, 11, do programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN. O jogador de 28 anos comentou sobre o momento de titularidade, a evolução do clube nos últimos anos e a recusa à proposta do Náutico em 2021 após conversa com o técnico Juan Pablo Vojvoda.

Assista abaixo à entrevista na íntegra:

