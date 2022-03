Após rápida passagem pelo Fortaleza, Wagner Leonardo acerta com o Cruzeiro

Zagueiro foi cedido por empréstimo pelo Santos, mas deixou o Tricolor do Pici sem estrear pelo clube. Fora dos planos do Peixe, defensor já está em Belo Horizonte para assinar contrato com o time celeste

Após rápida passagem pelo Fortaleza, o zagueiro Wagner Leonardo, que pertence ao Santos, chegou a Belo Horizonte nesta quinta-feira, 10, para assinar contrato com o Cruzeiro. O defensor havia sido cedido por empréstimo pelo clube paulista ao Tricolor do Pici, mas pediu para retornar ao Peixe e deixou o Leão sem estrear pelo clube. As informações sobre o acerto com o time celeste são da Rádio Itatiaia.

Atualmente com 22 anos, o defensor foi revelado pelo Santos, clube pelo qual disputou 40 partidas e marcou um gol. Na temporada passada, ele chegou a ser emprestado para o Náutico, para disputar a Série B pelo clube. Ao todo, atuou em 16 partidas com a camisa do Timbu e marcou dois gols.

Após assinar com a Raposa, o atleta será mais uma opção para o treinador Paulo Pezzolano montar a defesa. Hoje, ele conta com Eduardo Brock, Sidnei, Oliveira, Mateus Silva, Paulo e Weverton como os zagueiros do elenco.

