Papai no Fortaleza: Ronald descobre paternidade no vestiário após vitória contra o Ferroviário

O volante Ronald, do Fortaleza, descobriu no vestiário do clube que será pai. Após a vitória sobre o Ferroviário, pelo Campeonato Cearense, o clube preparou uma surpresa para o atleta. O vídeo do momento foi publicado nas redes sociais do Tricolor do Pici.

Que sensação incrível!", disse o jogador. Em seu perfil oficial, o Leão anunciou a descoberta. "Após o jogo de ontem, nosso volante Ronald recebeu uma surpresa. Ainda no vestiário com a ajuda dos nossos atletas, ele descobriu que será papai. Parabéns, Ronald!", postou o clube.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta temporada, Ronald soma três assistências cedidas em oito jogos disputados. O Fortaleza recusou, neste mês, proposta de empréstimo do Santos pelo volante. O clube paulista buscava negociar a ida do jogador por um ano, pagando salários e comprando 60% do atleta ao final.



Tags