Lateral Marcinho, do Athletico-PR, está fora dos planos do Fortaleza

Especulação da contratação do jogador havia repercutido mal entre os torcedores do Fortaleza. Jogador não é uma opção para o Leão em 2022

O lateral-direito Marcinho, do Athletico-PR, que vinha sendo especulado no Fortaleza, não está nos planos da diretoria tricolor. Apesar da imprensa paranaense ter noticiado na terça-feira, 8, que o atleta tinha conversas com o Leão, o Esportes O POVO apurou que o atleta está descartado.

Segundo o portal GE (Globoesporte), do Paraná, Fortaleza e Grêmio haviam feito propostas para contar com o jogador por empréstimo, já que ele está sem espaço no Furacão. O lateral estaria, inclusive, inclinado a vir para o Pici devido à participação do clube na Copa Libertadores da América deste ano. A diretoria do Tricolor não quis comentar se houve ou não negociação com o atleta.

O que se sabe, no entanto, é que a especulação da contratação de Marcinho não repercutiu bem junto à torcida. Nas redes sociais, muitos tricolores se manifestaram contra a vinda dele, porque o atleta responde a um processo criminal pelo atropelamento de um casal de professores, em dezembro de 2020, que culminou na morte de ambos. A acusação é de homicídio culposo (quando não há a intenção de matar).

Marcinho está no Athletico-PR desde 2021 e tem contrato com o rubro-negro paranaense até março de 2024, mas foi vetado de seguir jogando na equipe pelo presidente, Celso Petraglia, após cometer um pênalti no último minuto de jogo contra o Palmeiras, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana.

