Fortaleza alcança marca de 32 mil sócios e projeta arrecadação milionária em 2022; veja valores

O número é o recorde absoluto do programa de sócios-torcedores do clube. Expectativa da diretoria tricolor é de pelo menos 35 mil associados

O Fortaleza alcançou a marca de 32 mil sócios-torcedores nesta quarta-feira, 9, e segue alavancando o número de associados. Para a atual temporada, a meta da diretoria do Tricolor do Pici é alcançar pelo menos 35 mil membros no programa de filiação do clube, além de projetar uma arrecadação de cerca de R$ 18,7 milhões, valor que representa quase o dobro da receita registrada em 2021.

Em 2019, ano em que o Leão retornou para a Série A após conquistar o título da segunda divisão nacional, o clube chegou a totalizar 30.201 sócios-torcedores. O número, entretanto, caiu drasticamente durante o primeiro ano da pandemia causada pela Covid-19, quando os campeonatos foram paralisados e a presença de torcedores nos estádios foram vetadas.

Desde que o retorno do público foi autorizado na capital cearense, em outubro de 2021, o número de associados do Tricolor voltou a crescer e continua em ascensão em 2022, ano que será histórico devido a participação inédita do clube na Copa Libertadores da América.



Com participação de Martônio Carvalho.

