Vojvoda avalia desempenho do Fortaleza no clássico: "Nem sempre se pode jogar bem"

Apesar do desempenho abaixo do esperado, o Fortaleza saiu na frente por uma vaga na final do Campeonato Cearense ao vencer o Ferroviário por 1 a 0 na última terça-feira, 8, em jogo de ida pela semifinal do Estadual. Em entrevista coletiva, o técnico Juan Pablo Vojvoda avaliou a performance do Tricolor do Pici e admitiu a má atuação da equipe.

“Não foi uma partida onde nós podemos desenvolver nosso melhor jogo. Nem sempre se pode jogar bem. Acho que o adversário jogou uma partida inteligente, uma partida com muita intensidade. Incomodou em todo momento o nosso jogo. Também é uma semifinal, e a partir desse resultado nós vamos começar a trabalhar primeiro a recuperação dos jogadores para trabalhar a partida de sábado, corrigir erros, e principalmente a recuperação física dos atletas”, avaliou o treinador.

O técnico argentino também comparou o duelo contra o Ferroviário com o jogo de ida contra o Pacajus, e ressaltou a confiança nos jogadores.

“A partida contra o Pacajus ganhamos o primeiro jogo somente por 1 a 0, mas criamos mais situações (de gol) do que hoje. Hoje não tivemos muitas situações de gol. O funcionamento não foi bom. Continuo confiando no meu time. É um time que eu convivo no dia a dia e nem sempre se pode jogar bem. Há partidas que serão desta maneira, temos que superar e enfrentar o próximo jogo fazendo o que devemos fazer”, disse.

Por fim, o treinador afirma que o mau desempenho individual pode afetar o coletivo e ameniza oscilações: "É totalmente normal".

“O time não encontrou o funcionamento que estamos acostumados a ver do time. Há partidas que os jogadores muitas vezes não podem manter o seu nível e isso é totalmente normal. Eles primeiro são pessoas, e nem sempre as pessoas estão em seu melhor nível. E quando isso acontece, com individualidades, o time muitas vezes sofre isso. Trabalharemos para elevar o nível individual. E se subirmos o nível individual, com segurança subiremos o nível coletivo do time. Não foi uma boa partida”, concluiu.

O jogo de volta está marcado para o próximo sábado, 12, às 17h45, na Arena Castelão. O Fortaleza precisa de apenas um empate para garantir a classificação para a final do Cearense.

